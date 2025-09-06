Атанас Зафиров в поздравление по повод 140-ата годишнина от Съединението на България.
Той припомни, че силата на националния дух не зависи от външни обстоятелства, а от ясна кауза, посока и хора с усет за съдбините на народа. "Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща“, каза Зафиров.
Според него, Съединението поставя съдбините на страната в ръцете на самия български народ.
"Не напразно Вазов го нарича "септемврийската революция“. България се събужда, влиза в историята с гръм и трясък и показва, че има силата сама да решава бъдещето си“, заяви още Зафиров.
"Нека по-често си припомняме тази сила. Днес, повече от всякога, имаме нужда от единство – за да преодолеем предизвикателствата на новото време и да вземем съдбата си в собствени ръце. Аз вярвам, че това е възможно. Тази сила никога не си е отивала. Просто трябва да си спомним за нея."призова Атанас Зафиров. “Честит празник! Да живее България!“, завърши поздравлението си председателят на левицата.
