Зафиров към възрастните хора: Благодарение на БСП-ОЛ беше запазено швейцарското правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени
С тези думи председателят на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и вицепремиер Атанас Зафиров се обърна към хората от третата възраст по повод 1 октомври.
Той подчерта приноса им не само като работещи и професионалисти, но и като родители и възпитатели на поколения достойни българи.
"Вие сте нашата морална опора – от вас черпим знание, опит и вдъхновение“, се казва още в поздрава.
"Благодарение на последователната политика на БСП – Обединена левица беше запазено т.нар. швейцарско правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени и ще продължим да работим за тяхното устойчиво нарастване“, каза Зафиров.
Той подчерта, че грижата за възрастните хора не е просто политика – тя е кауза, зад която БСП стои последователно от десетилетия.
"Работим за трайно решаване на проблема с грижата за възрастните хора – с повече подкрепа, контрол и внимание към всеки човек в третата възраст“, допълни той.
"Наш дълг е да продължим да работим за по-добри дни за вас – за активен, пълноценен и достоен живот. Скъпи приятели, БСП ще продължи да бъде вашият верен защитник. Бъдете здрави, уверени и горди – защото вие сте гръбнакът на нашето общество“, завършва поздравлението си Зафиров.
