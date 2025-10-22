Атанас Зафиров, приветства на българска земя То Лам, Генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и водената от него делегация.
Той бе посрещнат с държавни почести.
То Лам и водената от него делегация са на официално посещение в България. В рамките на визитата се очаква да бъдат подписани редица споразумения за сътрудничество между България и Социалистическа република Виетнам.
