Атанас Зафиров след заседанието на Националния борд по водите.
"Посоката на предприетите действия е правилна, но темпото е незадоволително. Темповете на амортизация изпреварват в пъти темповете, с които се обновява", допълни вицепремиерът.
По думите му за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа са необходими 3,7 милиарда лева. "Едва 25% от подадените проекти в общините са за подновяване и ремонт на ВиК инфраструктура", каза още той.
"Бордът ще се събира два пъти в месеца. И веднъж в месеца председателят на борда ще докладва на НС. Следващото заседание е на 9 октомври", посочи Зафиров.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Виктор1
преди 22 мин.
Пак става дума за пари, за много пари. И не чух да става дума за вода. Тези хора от борда за какво ще взимат заплати, и колко високи ще са?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.