Атанас Зафиров обясни пред БНТ поводът за визитата му в Китай.
Според него, това е нещо обичайно и не е нещо, което излиза от рамките на нормалното:
"Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така, че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н."
