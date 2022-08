Загадката на левичарството може би е най-накрая разкрита

© Unsplash Въпреки че официалната статистика сочи, че едва 10% от световното население са левичари, на нас ни се струва, че това явление е много по-срещано от тази крехка бройка. Благодарение на някои наскорошни изследвания чрез ЯМР се хвърля малко повече светлина върху реалната ситуация. В края на миналата година проучване, ръководено от Института по психолингвистика "Макс Планк“, идентифицира точно къде в човешкия мозък се проявява левичарството.



Или по-конкретно - проучването разкри как мозъците на левичарите се различават по отношение на симетрията от тези на всички останали.



Използвайки данни от UK Biobank, международен екип от изследователи начертават мозъчната кора на 28 802 десничари и 3062 левичари, щателно измервайки параметри като повърхност и дебелина за асиметрии - процес, който отнема около три месеца и е изисквал 12 клъстера от компютърни сървъри, работещи в тандем.



Резултатите, публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences, разкриват 10 различни области на мозъка, където средните асиметрии между десничарите и левичарите се различават. Но не разбирайте, че въпросните области са ограничени до конкретна част от мозъка - те по-скоро са се "разпространили“ по повърхността му.



В проучването на "Макс Планк“ всичките 10 мозъчни области, които се различават, са били по-големи в дясното полукълбо за левичарите. В същото време разликите се оказват много малки - въпрос на средни стойности, които могат да бъдат открити само върху големи масиви от данни - и изследователите споделят, че абсолютно не са се натъкнали на начин да предскажат дали някой ще бъде левичар просто като погледнат мозъка му.



"Това е първият път, когато определени части от анатомията на мозъка са свързани уверено с водещата страна“, казва изследователят Клайд Франкс. Някои от тези области са свързани с езика, което кара изследователите да спекулират, че ръката има еволюционен компонент, свързан с момент в нашата история, когато комуникацията е била базирана предимно на жестове.



В древността левичарството може би е било предимство в бойни ситуации, но недостатък, когато става въпрос за сътрудничество. Към днешна дата обаче ситуацията е съвсем различна, пише hicomm.bg.