Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев, съобщиха негови близки.Д-р Конакчиев е уважаван и обичан лекар, дългогодишен директор на столичната АГ болница "Шейново" след промените през 1989 година. Той е дал живот на поколения деца.Поклонението ще се състои на 29 март, от 12.30 часа, в църквата на Централните софийски гробища.