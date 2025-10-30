ТАСС.
"Фокус" припомня, че преди няколко дни Русия съобщи, че успешно е тествала ядрената междуконтинентална крилата ракета с голям обсег и ядрена енергийна установка "Буревестник“.
Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че успешно е бил тестван и подводният апарат "Посейдон" с ядрена енергийна установка. Днес прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви:
"До този момент не знаехме, че някой се занимава в [ядрени опити]... Ако става въпрос за изпитанията на "Буревестник", то това в никакъв случай не е ядрен опит“.
Захарова: Русия е принудена да отговори на действията на НАТО, като създава системи като "Буревестник"
