Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО, като разработва системи като "Буревестник". Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

"Фокус" припомня, че преди няколко дни Русия съобщи, че успешно е тествала ядрената междуконтинентална крилата ракета с голям обсег и ядрена енергийна установка "Буревестник“. 

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че успешно е бил тестван и подводният апарат "Посейдон" с ядрена енергийна установка. Днес прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви: 

"До този момент не знаехме, че някой се занимава в [ядрени опити]... Ако става въпрос за изпитанията на "Буревестник", то това в никакъв случай не е ядрен опит“.