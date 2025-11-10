Захарова за оставките в ВВС: Те разпространиха лъжи за фронта, фалшиви новини за Сирия, за Буча, това няма край
Дипломатът отбелязва, че западните медии като цяло многократно са създавали фалшиви новини, включително за Русия.
"Няма как да ги заклеймят“, коментира Захарова.
Тя добавя, че журналистите на BBC са "измисляли истории за руските фенове в навечерието на Олимпиадата в Сочи, фалшиви новини за Сирия, "подхвърлени“ новини за семейство Скрипал и много други“.
На 9 ноември генералният директор на BBC Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнес обявиха оставката си на фона на скандала с фалшифицираната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп преди щурма на Капитолия.
На 3 ноември вестник Daily Telegraph обърна внимание на речта на Тръмп в предаването Panorama. Тя е монтирана така, че зрителите да си помислят, че политикът насърчава безредиците на Капитолийския хълм. Създателите на сюжета са комбинирали кадри от началото на изказването на Тръмп с това, което той е заявил почти час по-късно.
