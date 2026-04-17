Вчера, служителите на Пето РУ спрели за проверка, в района на Златни пясъци, водач на лек автомобил – на 30– годишна възраст.

При последвалата инспекция с техническо средство дръгтест, се оказало, че той е под въздействие на наркотични вещества - метамфетамин и амфетамин.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а по случаят е образувано досъдебно производство.