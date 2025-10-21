Прокурор Иво Илиев е баща, син и съпруг, опитали са се да го убият. Човекът е в изключително тежко състояние. Това заяви заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев, предаде репортер на "".По думите му деянието е посегателство върху държавността на България. "Никой от нас не може да бъде спокоен - няма значение дали си прокурор, или обикновен гражданин. Нападнат е пред дома си физически, изключително грубо и брутално", каза той.Кънев коментира, че към момента на дейците не са ясни. "Най-вероятно () е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто или спор по повод футболен отбор“, каза още той.