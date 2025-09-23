ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министър Барбалов: Защитата на потребителите е водещ приоритет при въвеждането на еврото
Той подчерта, че целта на държавата е процесът да бъде прозрачен, справедлив и без риск от необосновано повишаване на цените.
Министерството на икономиката и индустрията, в тясно сътрудничество с Комисията за защита на потребителите, Министерството на финансите, НАП, Комисията за финансов надзор и други институции, прилага система от мерки, които да осигурят спокоен преход от лев към евро. Сред тях са задължителното двойно обозначаване на цените, стриктното спазване на правилата за превалутиране и закръгляване, както и наблюдението на движението на цените на основните стоки и услуги.
"Чрез тези мерки защитаваме правата на потребителите, особено на най-уязвимите групи, и запазваме покупателната способност на домакинствата“, посочи Барбалов.
Той припомни, че Министерството е изготвило "Насоки за правилно прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите“, които да подпомогнат бизнеса.
“Наближава 8 октомври датата, до която контролните органи ще дават само предписания към търговците, без да налагат санкции. След този срок ще започне активен контрол по прилагането на закона", подчерта зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.
По време на събитието зам.-министър Барбалов поясни, че Министерство на икономиката и индустрията следи на ежемесечна база 30 стоки и услуги, които са ключови за ценообразуването в бизнеса, като мед, стомана, алуминий, както и цени на петрол и бензин. “Това са продукти, които влияят на крайните цени в промишлеността. Мога да ви уверя, че всички цени са по-ниски в сравнение със съответния период на 2024 г. Така че на този етап няма глобални фактори, които да предпоставят рязко увеличение на цените", посочи Барбалов.
"Въвеждането на еврото е национален приоритет, който можем да осъществим успешно само чрез единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса и гражданите. Нашата отговорност е да защитим интересите на българските потребители и да осигурим справедлив преход към новата валута“, заключи Дончо Барбалов.
На срещата участие взеха Теменужка Петкова- министър на финансите, Валентин Мундров - министър на електронното управление, Атанас Запрянов- министър на отбраната, Мирослав Боршош - министър на туризма, Илия Лингорски-член на Управителния съвет на БНБ, инж. Даниел Панов - кмет на Велико Търново, както и представители на местните власти, неправителствените организации, бизнеса и гражданите.
