Дончо Барбалов по време на обществена дискусия по междинния доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.
В рамките на общественото обсъждане, той подчерта три основни области, върху които ще бъде обърнато внимание – информация, конкуренция, процедури и правила.
Зам.-министър Барбалов припомни до момента какви мерки са предприети за информираността на потребителите. По негови думи от началото на октомври Комисията за защита на потребителите (КЗП) поддържа онлайн платформа с подробна информация за цените в различните търговски вериги и за конкретни артикули. "Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото“, допълни зам.-икономическият министър.
Отбелязано бе и ежеседмичните статистики, които предоставя Държавната комисията по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), които допълват общата картина и дават възможност да се проследяват тенденциите в цените на едро. "Тази информация е важна, защото ще могат да се взимат адекватни решения и да се работи добре в пазарна икономика“, подчерта Барбалов.
Като втора област зам.-икономическият министър отбеляза работата в конкурентна среда. "В последните години всички говорим за фермерски базари, можем да говорим вече и за фермерски магазини, като работата с общините е важна“, допълни Барбалов.
Третият акцент е свързан с процедурите и необходимостта от сериозен преглед на регулациите, както и опростяване на тези, които затрудняват бизнеса. Зам.-министърът припомни, че една от основните цели на ЕС в момента е именно намаляването на административната тежест.
В заключение зам.-икономическият министър подчерта, че трябва да се говори с бизнеса, с производителите и с потребителите. "Само когато има диалог, политиките са устойчиви и могат да се прилагат в дългосрочен план“, изтъкна той.
