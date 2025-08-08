ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министър: Подготовката за еврото изисква съвместни усилия
В изказването си зам.-министър Барбалов подчерта необходимостта от редовна и целенасочена комуникация между всички заинтересовани страни. "За да осигурим плавен преход считам, че трябва да се провеждат редовни срещи, за да обсъждаме възникващите въпроси, да обменяме информация, да търсим решения и да подготвим всички участници за реалните предизвикателства“, заяви той.
В рамките на заседанието Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на финансите представиха новите моменти в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с акцент върху механизмите за наблюдение, контрол и защита на потребителите в процеса на конвертиране на цените и валутата.
Барбалов акцентира, че от изключителна важност ще бъде активното участие на Комисията за защита на потребителите, както и представителите на бизнеса и гражданските организации. "Ще разчитаме на съвместна работа, за да можем да реагираме своевременно при всеки сигнал или риск. Заедно ще изградим система, която не само да следи, но и да подкрепя хората в процеса на адаптация към новата валута“, допълни икономическият заместник-министър.
Особено внимание беше обърнато и на ролята на контролни органи, които в периода от 8 август до 8 октомври 2025 г. няма да налагат санкции, а ще издават писмени предписания при установени нарушения, съгласно процедурите, регламентирани в ключовите подзаконови актове.
След 8 октомври, същите органи ще придобият правомощия за налагане на предвидените санкции, когато се установят нарушения, свързани с въвеждането на еврото, включително при неправомерно обозначаване на цени, липса на двойно обозначение и други.
Заместник-министър Барбалов подчерта и значението на ясната и точна регулация на цените на стоки и услуги. "Важно е да се отбележи, че в рамките на приетата нормативна уредба са прецизирани категориите стоки и услуги, за които ще се следи най-стриктно за недопустими отклонения при двойното обозначаване на цените. Тези категории са ясно дефинирани и ще бъдат предмет на засилен контрол още от първия ден на процеса. Целта ни е да не се допуснат злоупотреби, както и да се осигури пълна прозрачност за потребителите“, бе категоричен той.
В подкрепа на плавния преход към еврото, Комисията за защита на потребителите, съвместно с други институции, ще организира разяснителни кампании в 165 общински центъра в страната. Инициативата е насочена към търговци, представители на бизнеса и местната власт. Ще бъдат обхванати малките населени места, където хората традиционно имат по-ограничен достъп до актуална информация. Подготвени са информационни материали. “Целта ни е да изградим доверие между бизнеса и институциите, като създадем среда за диалог. Всеки да може да постави своите въпроси, а ние да дадем ясни и точни отговори“, подчерта Барбалов.
