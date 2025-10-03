ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министър Тодоров: Извършват се спасителни операции, свикан е щаб за бедствията
Приоритетна е ситуацията в "Елените", където тече евакуация в момента. Предстои слизането на вода по 3-4 сухи дерета, които най-вроятно ще причинят сериозни щети. Цялото количество вода е насочено към комплекс от 4 сгради.
"Сега тече спасителна операция, има удавен човек, намирал се в подземно помещение в една от сградите. Извършват се операции за изваждане на трупа. Ще бъдат предприети действия и по изваждане на автомобили. В Свети Влас няма бедстващи хора", каза още Тодоров.
Свикан е щабът и е задействан Плана за действия по точка "Наводнения".
