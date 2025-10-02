ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министър Янчев: Подкрепата за тютюнопроизводството остава наш приоритет - секторът има силна социална роля
© МЗХ
Регистрираните тютюнопроизводители у нас продължават да растат, като през 2025 г. те са вече над 8 300. Според заместник-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев, това е ясен знак за устойчивостта на сектора и за значението му за земеделието. През тази година общото производство тютюн достига близо 4 000 тона, като ориенталските сортове отново заемат водещ дял. Въпреки по-ниските площи в сравнение с миналата година, средните добиви се запазват стабилни.
За Кампания`2025 по схемата за преходна национална помощ има подадени заявления от над 8 600 производители за близо 17,3 хил. тона тютюн, сочат още данните на МЗХ. На Съвета беше подчертано, че в рамките на одобрения за България Стратегически план, за 2025 г. преходната национална помощ за тютюн е в размер на 32,2 млн. евро. По думите на заместник-министър Янчев, много важна е комуникацията на представителите на държавната власт с бранша и воденият конструктивен диалог. "Консултативният съвет е мястото, където производители, асоциации и администрация намират общ език. Само чрез открит разговор можем да отговорим на реалните предизвикателства на сектора и да предложим работещи решения“, категоричен бе Янчев.
От своя страна представителите на бранша благодариха за оказаната подкрепа към сектор "Тютюн“ и подчертаха, че срещат пълно разбиране от страна на държавата, в лицето на МЗХ, за това, че годината бе белязана от голяма суша, което се е отразило и на добивите.
На заседанието бяха обсъдени и предложения на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010, насочени към подобряване на икономическите условия и усъвършенстване на подпомагането, съобщават още от пресцентъра на министерството.
"Подкрепата за тютюнопроизводството остава наш приоритет. Секторът има не само икономическа, но и силна социална роля в редица региони на страната. Ние ще продължим да работим за неговата устойчивост и за по-добри условия за подпомагане на производителите“, обобщи заместник-министър Янчев.
Още от категорията
/
Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват новите тенденции и изследванията на учените
19:39
Зам.-министър Янкова: Това е предупреждение към всички – и към институциите, и към общините, и към кметовете
19:03
Мартин Владимиров: България е на кръстопът в енергийната си политика и може да се превърне в ключов енергиен хъб
19:03
Доц. Марчева: Законът у нас е в риск, защото в продължение на години парламентът не излъчва конституционните органи
18:28
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата
01.10
Росен Желязков: България ще участва в защитата с всички проекти, които е заявила по възможностите за финансиране
01.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.