Зам.-министър Янкова: Това е предупреждение към всички – и към институциите, и към общините, и към кметовете
"Това е предупреждение към всички – и към институциите, и към общините, и към кметовете“, каза Янкова. Тя уточни, че министърът на вътрешните работи вече е събрал всички компетентни органи.
"Смятам, че достатъчно рано има информация, за да може институциите да са си на място. Първо трябва да бранят българските граждани и инфраструктурата, а после да носят отговорността, такава каквато им е по закон“, подчерта зам.-министърът.
Тя добави с надежда: "Дано този чакан дъжд отиде там, където трябва – в ретензионните обеми, за да го използваме за това, за което е нужно“.
Санирането – наваксване след пропуснати години
По темата за санирането Янкова бе категорична: "Ние в момента сме в най-дълбокото – в старта на санирането. Много радостно ми стана, докато идвах към телевизията, видях вече скелета и започнати действия по саниране“.
Тя посочи примери: "Вчера бях в Пазарджик, там има 15 проекта. Видях добро изпълнение и спокойни строители. Хората казват: най-после дочакахме. Това не бива повече да се повтаря.“
Зам.-министърът подчерта, че цяла година е била пропусната: "Не може администрацията да неглижира политика към над 150 хиляди български граждани. Добре, че Европейската комисия прояви разбиране и запази инвестицията. Иначе щяхме да загубим до 36% от средствата“.
Съфинансирането – справедлив модел за бедни, средна класа и заможни
По думите ѝ въпросът за съфинансирането остава открит: "В ЕС практиката е хората да участват със собствени средства. И ние ще го въведем, но след национален разговор. Енергийнобедните ще бъдат подпомогнати чрез социално-климатичния фонд, хората със среден портфейл – с по-малки вноски, а по-богатите трябва да плащат повече“.
Янкова обяви, че предстои изработването на национален план: "До 2050 г. държавата ни има ангажимент 60% от сградния фонд да бъде саниран. Това ще стане чрез микс от бюджетни средства, европейско финансиране и финансови инструменти. Всеки трябва да види себе си в тази политика“.
Зам.-министърът призна тревожната статистика: "България е много назад – едва около 4% от сградния фонд е саниран. При еднофамилните почти нямаме напредък“.
Но тя посочи и позитивна новина: "В закона за бюджета вече има решение за 2,5 милиарда лева до 2029 г. за саниране и енергийна ефективност. Това е добра политика за хората“.
Кадастърът – фундамент на модерната държава
"Там, където има справедлив кадастър, който пази имотите на гражданите, има модерна държава“, заяви Янкова. Тя изтъкна, че промени в закона за кадастъра и имотния регистър ще улеснят гражданите: "Скиците вече ще се предоставят автоматично и бързо“.
Относно проблемите със служителите тя уточни: "Средната заплата в кадастъра е 1800 лева. Борим се да я увеличим. Въпреки трудностите, служителите не се изкушават и пазят справедливо имотите на хората“.
За имотната мафия Янкова бе категорична: "Имотна мафия има, но тя не е в кадастъра. При нас има нулева толерантност. Всеки опит за измама веднага се сигнализира към службите“.
Подземният кадастър – още непостигната цел
"Ако трябва да бъдем откровени, нямаме подземен кадастър. Експлоатационните дружества имат документи, но не е събрано на едно място. За модерна държава е задължително всичко да бъде в кадастъра. Имаме готовност, но вървим стъпка по стъпка,“ обобщи зам.-министърът.
