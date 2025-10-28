ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министърт на транспорта: България работи с Румъния и Гърция по общи проекти, които предложи за европейско финансиране
"Подобряването на транспортната свързаност е стратегически приоритет за България, която активно работи за интеграцията си в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и развитието на новия Европейски транспортен коридор Балтийско море-Черно море-Егейско море“, каза зам.-министър Нанов. Той посочи, че се ускорява работата и по модернизацията на железопътните линии София–Гюешево и София–Калотина.
Нанов отбеляза, че България работи съвместно с Румъния и Гърция по подготовката на общи проекти за нови мостови и железопътни съоръжения, които до края на 2025 г. ще бъдат предложени за европейско финансиране.
В областта на цифровата свързаност заместник-министърът посочи, че 5G покритието в България вече надхвърля 81%, като страната активно участва в трансгранични инициативи като 5G Balkans и 5G SEAGUL, насочени към развитието на трансгранични цифрови услуги. Приоритет е осигуряването на високоскоростна свързаност и непрекъсваемо 5G покритие по трасетата на TEN-T, които преминават през България. Страната ни подкрепя предстоящия Акт за цифровите мрежи (Digital Networks Act), който ще улесни внедряването на високоскоростни мрежи от ново поколение и развитието на интелигентни транспортни и дигитални услуги.
