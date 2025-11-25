Зам.-министърът на образованието: Без телефони в клас и с усилията за ограничаване на достъпа до социалните мрежи предпазваме децата си
Тя подчерта, че е важно да се укрепи комуникацията между деца и родители, както и да се разбират рисковете и преживяванията, през които подрастващите преминават онлайн. Разбирането на кризисните ситуации би дало повече възможности на учителите да реагират адекватно. Според нея третият важен елемент е оказването на постоянна подкрепа на учениците – да се търсят причините зад липсата на концентрация, мотивация или настроение.
Зам.-министър Михалевска цитира международни изследвания, според които общуването с изкуствен интелект може да води до пристрастяване, а децата трудно се справят сами с този натиск. "Ние сме в изключително динамично време и пред голямо предизвикателство – рисковете са невидими и често не ги разбираме“, посочи тя.
По думите ѝ през последните години се наблюдава рязък скок в използването на дигитални ресурси, а киберзащитата дълго време е била възприемана като специфично знание, предназначено само за дигитално грамотни хора. "Дойде време за задължителна киберграмотност за учителите“, подчерта Михалевска, като отбеляза, че с навлизането на изкуствения интелект се увеличава необходимостта от умения за разпознаване на различни кибератаки.
Според нея учителите трябва да развиват умения за овладяване на тревожността, за да могат да ги предадат и на учениците. "Ако ние, учителите, не можем да свалим нивото на тревожност, няма как да помогнем на децата“, каза тя.
Зам.-министърът отбеляза, че МОН има много програми, но тази за сигурността е особено специална, защото с нея се съчетава мнението на хората и на институциите.
Във форума участваха още проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българска академия за сигурност, народните представители Даниела Дженева и Фиданка Кацарева, заместник-окръжният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев, районният прокурор Ваня Прокопова, инспектор Борис Минков от Детска педагогическа стая и др.
