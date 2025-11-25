Без телефони в клас и с усилията за ограничаване на достъпа до социалните мрежи предпазваме децата си. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска по време на форума "Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се проведе в Пловдив.Тя подчерта, че е важно да се укрепи комуникацията между деца и родители, както и да се разбират рисковете и преживяванията, през които подрастващите преминават онлайн. Разбирането на кризисните ситуации би дало повече възможности на учителите да реагират адекватно. Според нея третият важен елемент е оказването на постоянна подкрепа на учениците – да се търсят причините зад липсата на концентрация, мотивация или настроение.Зам.-министър Михалевска цитира международни изследвания, според които общуването с изкуствен интелект може да води до пристрастяване, а децата трудно се справят сами с този натиск. "Ние сме в изключително динамично време и пред голямо предизвикателство – рисковете са невидими и често не ги разбираме“, посочи тя.По думите ѝ през последните години се наблюдава рязък скок в използването на дигитални ресурси, а киберзащитата дълго време е била възприемана като специфично знание, предназначено само за дигитално грамотни хора. "Дойде време за задължителна киберграмотност за учителите“, подчерта Михалевска, като отбеляза, че с навлизането на изкуствения интелект се увеличава необходимостта от умения за разпознаване на различни кибератаки.Според нея учителите трябва да развиват умения за овладяване на тревожността, за да могат да ги предадат и на учениците. "Ако ние, учителите, не можем да свалим нивото на тревожност, няма как да помогнем на децата“, каза тя.Зам.-министърът отбеляза, че МОН има много програми, но тази за сигурността е особено специална, защото с нея се съчетава мнението на хората и на институциите.Във форума участваха още проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българска академия за сигурност, народните представители Даниела Дженева и Фиданка Кацарева, заместник-окръжният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев, районният прокурор Ваня Прокопова, инспектор Борис Минков от Детска педагогическа стая и др.