ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министърът на образованието: МОН иска да засили възпитателната функция, въвеждането на час по добродетели и религии е част от това
©
“Министерството на образованието и науката има за цел да засили възпитателната функция в българските училища", посочи Наталия Михалевска. Това се случва чрез часовете по история на България, по гражданско образование и етика, като се обсъжда и въвеждане на час по добродетели и религии. Зам.-министър Михалевска припомни, че в училищата се реализират и извънкласни занимания по родолюбие, както и проекти по националните програми на МОН "Неразказаните истории на българите“ и "България –образователни маршрути“, които дават възможност на учениците да посещават исторически места в България и да правят свои изследвания и проучвания, свързани с родовата и националната памет.
Още по темата
/
Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
26.09
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
14.09
СГП отказа да образува досъдебно производство срещу БПЦ по твърдения на народния представител Кристина Петкова
02.07
Националната мрежа за децата и 30 граждански организации искат удължаване на срока за обсъждане на законови промени в образованието
23.06
"Добродетели и ценности", а не "Добродетели и религии": Нови предложения за промени в предмета
22.06
Анна Авиил: Много е деликатна темата с това, което в момента се опитват да прокарат в училищата
26.05
Захари Карабашлиев за новия предмет в училище: Хубаво, ще учат православие и ислям. Ами ако има протестантчета?
21.05
Бивш образователен министър за "Добродетели и религии": Предложението крие рискове. Написани ли са учебниците, къде са те?
19.05
Още от категорията
/
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
10:24
Калин Стоянов: Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент
27.09
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
27.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.