Зам.-председателите на ДПС се срещнаха с Крис Смит, зам.-помощник държавен секретар на САЩ
Ние ценим изключително полезната дискусия и обмен на мнения за това, как България и САЩ могат да укрепят партньорството си и различните области, в които можем да работим заедно, за да подобрим живота на своите граждани.
Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ.
Ние разбираме и оценяваме значението на Стратегическия диалог между нашите страни и напълно подкрепяме усилията на българското правителство да работи за бъдещо сътрудничество със САЩ.
Ние ценим днешната среща и дискусия като стъпка в посока на по-нататъшно добро партньорство.
