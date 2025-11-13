Зам.-председателят на БСК: Оттук нататък ще участваме при разглеждането на бюджета
© NOVA NEWS
По нейни думи политическата стабилност е важна за един бюджет, но също така всяко правителство трябва да работи за развитието на цялото общество и икономиката.
"Ние изстреляхме сигнална ракета. Смятам, че в парламентарните групи има достатъчно интелигентни хора, които да разберат посланието по правилния начин. Затова не се явихме на вчерашното извънредно заседание на бюджетната комисия, което беше свикано от опозицията, за да не влизаме в политическите престрелки и да не бъдем обвинявани в пристрастия. Оттук нататък ще участваме при разглеждането на бюджета", заяви тя.
Тя посочи, че неприятна изненада е било отстъплението от позицията, че няма да има увеличаване на данъците и осигуровките.
По нейни думи икономическата среда дава лош сигнал към инвеститорите.
Минчева смята, че се очаква най-голяма сума в бюджета да се събере точно от данък дивидент и осигуровките, но заяви, че е категорично против скока на данъка.
По отношение решението за гъвкавото работно време за родители на деца до 12-годишна възраст тя смята, че в Кодекса на труда има предостатъчно възможности за такава опция. Според нея важно е да може да се осигурят достатъчно места в детските градини.
Още по темата
/
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
19:10
Още от категорията
/
МЗХ: След проверки на Европейската сметна палата за средства, предоставени на България в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки
15:25
Корнелия Нинова към политиците: Слизайте от колите на НСО. Намалете си заплатите в знак на солидарност с обществото, връщайте бонусите
10:45
Бивш министър: Близо 5 хил. служители в системата на МВР взимат заплата и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
08:40
Бивш началник на НСО: Законът изисква да се отдаде предимство. Ако аз бях на това място, щях да намаля скоростта и леко да отбия
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.