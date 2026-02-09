Заменят лева и стотинката в учебниците с евро от следващата учебна година, голямо издателство вече предложи на МОН
©
Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент.
По математика и география и икономика за 5. и 6. клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.
Учебниците са по следните предмети и класове:
ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП:
математика - 1. и 2. клас;
технологии и предприемачество – 1. и 2. клас.
ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
математика – 5. и 6. клас;
география и икономика – 5. и 6. клас;
технологии и предприемачество – 5. и 6. клас;
компютърно моделиране и информационни технологии – 7. клас.
Още от категорията
/
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
13:35
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
11:48
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
10:19
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
08:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.