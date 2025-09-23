ЗАРЕЖДАНЕ...
Заместник-министрите на България и Япония обсъдиха важни въпроси относно сигурността
Двете страни дискутираха въпроси, свързани със съвременната среда за сигурност. Акцент беше поставен върху партньорството чрез НАТО и Европейския съюз и беше дадена висока оценка на японските военнослужещи, взели участие във военноморското учение "Sea Breeze 24". Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Сред темите на разговора беше и развитието на индустриално-отбранителното сътрудничество и военното образование.
В срещата взеха участие още директорът на дирекция "Отбранителна политика и планиране“ бригаден генерал Любомир Монов, извънредният и пълномощен посланик на Япония в България Хисаши Мичигами, както и експерти от министерствата на отбраната от двете държави.
В рамките на тридневната визита на заместник-министър Канеко в България е планирано и посещение на Трета авиационна база край с. Граф Игнатиево.
