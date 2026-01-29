Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Заместник-омбудсманът Мария Филипова пристигна на консултации за поста служебен премиер на "Дондуков" 2 при Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

Преди нея в президентството на разговор бе омбудсманът Велислава Делчева, която заяви пред журналисти, че няма да приеме да стана служебен премиер.