Мария Филипова пристигна на консултации за поста служебен премиер на "Дондуков" 2 при Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Преди нея в президентството на разговор бе омбудсманът Велислава Делчева, която заяви пред журналисти, че няма да приеме да стана служебен премиер.
