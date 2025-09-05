Сподели close
Голям пожар бушува в близост до вилната зона на град Чипровци в местността Клисура.

На терен вече работят няколко екипа на пожарната, но огънят продължава да се разпространява, съобщава БНТ. Стръмният терен и силния вятър не позволяват огъня да бъде овладян.

Кметът на Община Чипровци призова за подкрепа и помощ гражданите.