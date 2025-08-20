ЗАРЕЖДАНЕ...
Заплаща ли се секцио от НЗОК и в кои случаи?
Общопрактикуващият (личният лекар) може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за раждане, но е редно това да направи АГ-специалистът, който е следил бременността Ви, (дори да няма сключен договор с НЗОК). Той ще приложи и копия от медицинската документация за наблюдението на бременността. (Карта за профилактика на бременността, съгл. чл. 10 от Наредбата 8 за проф.прегледи и диспансеризацията).
По КП № 5 "Раждане“ НЗОК заплаща секциото само ако жената има съответните индикации за това, т.е. само по медицински показания и по преценка на лекарите. Ако секциото е по желание на пациентката - не.
Какъв метод за родоразрешаване ще е подходящ във Вашия случай, ще преценят лекуващите лекари.
В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.
