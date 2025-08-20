В лечебно заведение за болнична помощ може да постъпите с направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, от лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.Общопрактикуващият (личният лекар) може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за раждане, но е редно това да направи АГ-специалистът, който е следил бременността Ви, (дори да няма сключен договор с НЗОК). Той ще приложи и копия от медицинската документация за наблюдението на бременността. (Карта за профилактика на бременността, съгл. чл. 10 от Наредбата 8 за проф.прегледи и диспансеризацията).Какъв метод за родоразрешаване ще е подходящ във Вашия случай, ще преценят лекуващите лекари.В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.