Синдикатите в сектор "Образование" се надяват, че влизането на България в еврозоната ще бъде гаранция за устойчиво повишаване на заплатите в сферата на образованието. В Министерството на образованието вече е започнал диалог със Синдиката за висше образование към КНСБ. Какви искания поставят синдикатите за 2026 г. и защо има големи разлики в заплащанията - коментира доц. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука“ към КНСБ."Работим с прогнозни данни. Все още няма ориентири, подадени от Министерството на финансите – нямаме заложен Брутен вътрешен продукт. Разполагаме единствено с прогнозата на БНБ и на Министерството на финансите, но ясни числа засега липсват,“ поясни доц. Вълчева.Минималната работна заплата от 2025 г. ще бъде 1213 лева, което представлява ръст от 12,6%. Средната брутна работна заплата за страната се очаква да достигне 2800 лева към края на годината."На база тези данни ние правим своите изчисления и прогнози за сектор "Висше образование“, подчерта пред NOVA NEWS доц. Вълчева.Висшите училища в България се финансират основно чрез държавната субсидия за издръжка на обучението, 80% от която отива за заплати и осигуровки."Ние нямаме отделен фонд "Работна заплата“. Разполагаме със субсидия, която покрива издръжката на обучението. 80% от нея е дялът за възнаграждения. Именно там поставяме акцента,“ заяви доц. Вълчева.Тя допълни, че държавата осигурява около 70% от средствата, а останалите 30% се формират от студентските такси. "Студентите са също участници в този процес по смисъла на Закона за висшето образование,“ посочи тя.Вълчева поясни, че има съществени различия в заплащането на преподавателите в различните висши училища.Най-високата средна брутна работна заплата е в Медицинския университет – София – около 5198 лева. В Академията за музикално и танцово изкуство средната заплата е 3034 лева. Най-ниската е във Висшето училище по телекомуникации и пощи – 2146 лева."Медицинският университет е изследователски. Покрива високи показатели за качество. Висшето образование е единствената система която има качествени критерии, съобразно които се финансира системата. И Софийският, и Техническият са на много високо ниво", уточни тя относно възнагражденията.По данни на синдикатите, за 2025 година общата субсидия за държавните висши училища (без военните и полицейската академия) възлиза на значителни суми.• 141 милиона лева (72,1 млн. евро) са необходими за заплати и осигуровки;• 35 милиона лева (17,9 млн. евро) – за текущи разходи като ток, вода, отопление, консумативи за учебния процес;• 42 милиона лева (21,5 млн. евро) – за социално-битови дейности: студентски стипендии, общежития, столово хранене."Като синдикат за нас е важно не само достойното възнаграждение на преподавателите, но и условията за учебен процес – материали, консумативи, отопление. Също така винаги сме поставяли акцент върху студентските и докторантските стипендии, както и условията за живот в общежитията,“ каза още доц. Вълчева.