Кандидатите за курсанти подават документи до 1 юни в областните дирекции на МВР по местоживеене

Кандидатстудентската кампания в Академията на МВР за учебната 2026/2027 година започна.

Желаещите да станат курсанти във висшето училище могат да избират между три специалности –  "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, "Гранична полиция“ и "Пожарна и аварийна безопасност“. Документи се подават до 1 юни  в областните дирекции на МВР по местоживеене, за жителите на София – в Столичната дирекция на вътрешните работи.

Кандидат-курсантите преминават през специализиран подбор, включващ медицинско изследване, проверка на физическата подготовка и психологическо изследване.

Приетите курсанти получават безплатно образование, стипендии за успех, осигурено общежитие за целия период на обучение и осигурена работа в структурите на МВР след завършване.

Кандидат-студентите за ОКС "магистър“ (задочна форма на обучение) могат да избират между 7 специалности: "Защита на националната сигурност“, "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, "Публична администрация“, "Противодействие на киберпрестъпността“, "Защита правата на човека“ и "Пожарна и аварийна безопасност“.

Кандидатите за студенти подават документи до 23 юни.