Започна операцията за изтеглянето на танкера "Kairos"
Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен 5-тонен авариен генератор за възстановяване на работата на котвата на танкера.
Очаква се утре сутрин работният катер да придвижи генератора до "Kairos".
Технически екип също ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването и тестване на котвата.
Така ще бъдат осигурени безопасни условия за следващия етап от операцията. Предвижда се в понеделник три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка.
Очаква се операцията да приключи в същия ден, а танкерът да бъде закотвен в Бургаския залив.
