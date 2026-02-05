Днес е важен ден за зрелостниците. На 5 февруари, започва подаването на заявления за допускане на матури.Това може да се случи до 20 февруари включително.Тази година матурите ще се проведат по български език и литература - на 20 май от 8.30 часа и втора задължителна матура - на 22 май от 8.30 часаДопълнителни ДЗИ по желание ще се проведат между 26 май и 2 юни.