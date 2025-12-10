Започна поредният антиправителствен протест в центъра на София
Студентите, които по-рано се събраха пред Ректората на Софийския университет, тръгнаха на шествие, което ще се слее с протеста в "Триъгълника на властта".
"Фокус" припомня, че днес се организираха три шествия на студентите - две от Софийския университет и едно от НАТФИЗ. Протестната студентска акция е на новосъздаденото независимо Обединение "Студенти против мафията“.
По препоръка на полицията организаторите - ПП-ДБ са отменили планираното шествие към "Орлов мост“ и официално са уведомили за това Столичната община.
От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
- на ул. "Московска“ между ул. "Георги С. Раковски“ и ул. "Будапеща“;
- на ул. "Георги Бенковски“ между бул. "Княз Александър Дондуков“ и ул. "Московска“;
- на ул. "Будапеща“ между бул. "Княз Александър Дондуков“ и ул. "Московска“.
Протестиращите искат оставката на кабинета "Желязков".
От Комисията за регулиране на съобщенията съобщиха по-рано, че няма умишлено заглушаване на мобилния сигнал заради протеста в София. Те посочиха още, че заглушаването се получава заради струпванията на много хора и едновременното излъчване на живо от много медии на едно място.
