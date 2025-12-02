Теменужка Петкова благодари за всички направени предложения и увери, че те са били изгладени и анализирани и че е работено по тях.
"Една съществена част от предложенията са свързани с мерки в разходната част на бюджета, а други – с търсене на възможности за увеличаване на приходната му част“, каза тя в началото на срещата.
Започна срещата на финансовия министър и социалните партньори
