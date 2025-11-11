Започна втора част на акция "Зима": Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
©
Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона. Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.
Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място, предаде БНТ.
В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.
"В тази десетдневка основният акцент ще бъде основно да съблюдаваме дали пътниците в автомобилите на пречат на водачите. Дали се спазват правилата. А и нещо, което доста често се пренебрегва, а именно дали пешеходците спазват правилата за движението по пътищата", поясни комисар Мария Ботева - зам.-началник на отдел "Пътна полиция", ГДНП.
Комисар Ботева препоръча на всички да проверят състоянието на гумите си и да бъдат подготвени от рано, а не да чакат 15 ноември.
Още по темата
/
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
06.11
Зазимиха символ на Варна
06.11
За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиаторите си, а вечер - дърпайте завесите
02.11
Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
31.10
Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
31.10
Още от категорията
/
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
09:31
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
08:23
Красен Станчев: След 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история
10.11
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Руски експерт: България може да създаде прецедент за други страни за национализация на активи на "Лукойл"
10.11
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
10.11
Историк: Имало е сериозна връзка и време на сътрудничество между Второ българско царство и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
10.11
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
10.11
Александър Ненков: Фонд мениджър на финансови инструменти управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро
10.11
Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазено...
20:24 / 10.11.2025
Ето къде в Югозападна България се намира едно от най-красивите уч...
19:20 / 10.11.2025
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в Бъл...
19:06 / 10.11.2025
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:35 / 10.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и ...
16:46 / 10.11.2025
Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
16:35 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.