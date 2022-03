Започва София Филм Фест във Варна

© София Филм Фест започва от днес до 26-ти март във Фестивален и конгресен център в морската столица. Събитието се реализира с подкрепата на Община Варна. 18-те пълнометражни филма са отличени и номинирани на световни форуми като "Берлинале“, "Оскар“, "Кан“, "Венеция“, "Торонто“ и др.



В програмата на 13-то издание на фестивала зрителите ще могат да се насладят на новата творба на сръбския режисьор Стефан Арсениевич "Докато мога да вървя“ ("As Far As I Can Walk“), на която бе присъдена голямата награда за най-добър филм "Кристален глобус“ в Карлови Вари 2021. Сред премиери са още копродукциите с България "Мрак“ на Душан Милич и "Как се научих да летя?“ на Радивое Андрич, а в програмата на фестивала са включени още: "Брайтън 4“ на Леван Когуашвили, "Интрегалде“ на Раду Мунтеан, участвалите в конкурса във Венеция "Комарджията“ на Пол Шрейдър, "Спенсър“ на Пабло Ларейн (номинация за Оскар за женска роля), "Не оставяй следи“ на Ян Матушински и много други фестивални изкушения.



Основната цена на билета за прожекциите е 10 лева, а цената за студенти, ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение - 7 лева. При закупуване на 5 и повече билети едновременно, цена на 1 билет – 8 лв.