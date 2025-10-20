ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва ежегодният мониторинг на вида кафява мечка
© МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ще бъдат посетени основните територии, които са постоянно населени от вида: планините Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина. По време на наблюденията ще се събира информация за размера и вида на откритите следи от лапи, както и следи от жизнената дейност на кафявата мечка – екскременти, хранително и маркировъчно поведение. На място ще се попълва информация и за регистрирани заплахи за вида.
В Западни Родопи, на територията на три ловни стопанства – ДЛС "Кормисош“, ДЛС "Извора“ и ДЛС "Чепино“, ще бъдат поставени 14 фотокамери, които в рамките на един месец ще събират информация за денонощната активност на кафявите мечки.
В теренните наблюдения участват експерти и специалисти на Министерство на околната среда и водите, ИАОС, представители на всички регионални инспекции по околната среда и водите и дирекциите на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан.
Мониторингът се осъществява съвместно със служители на държавните ловни и горски стопанства към пет държавни предприятия – Югозападно, Северозападно, Северноцентрално, Югоизточно и Южноцентрално държавно предприятие, както и служители на природните паркове "Витоша“, "Рилски манастир“ и "Българка“ към Изпълнителната агенция по горите.
Данните от ежегодния мониторинг се въвеждат в информационната система към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и служат за статистическа оценка на числеността на вида, която се публикува в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България. Данните ще се използват и за оценка на състоянието на вида, съгласно изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Паралелно с теренните наблюдения продължава събирането на генетични проби от кафяви мечки по пилотен проект за ДНК мониторинг на вида, който ще позволи прецизно определяне на броя и структурата на популацията. Получените данни ще бъдат използвани за подобряване на опазването и управлението на кафявата мечка и намаляване на конфликтите между хора и диви животни.
