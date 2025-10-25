Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за тази година. Ремонтът трябва да продължи до началото на декември.Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД. В този период ще бъде извършена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания.