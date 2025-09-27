ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва изплащането на компенсациите за измръзналите череши, вишни и кайсии
Той информира, че вече са приключили допълнителните проверки на стопанствата с пострадали площи от череши, вишни и кайсии и резултатите от тях са изпратени своевременно към Държавен фонд "Земеделие“. "Предстои Управителният съвет на фонда да вземе решение за осигуряване на необходимия допълнителен бюджет. След това, поетапно ще започне изплащането на средствата към всички производители“, посочи заместник-министър Капитанов. Той уточни, че е възможно при отделни случаи да се наложи допълнително изясняване.
В словото си при откриването на празника заместник-министър Капитанов подчерта значението на аграрната наука за устойчивото развитие на сектора. "Научният опит, приложен в отрасъла, създава инструментите на модерното земеделие, като дава възможност за въвеждане на нови технологии и съвременни модели на производство. Министерството на земеделието и храните отдава голямо значение на ролята на аграрната наука за развитието на сектора“, каза още той.
По време на "Празника на плодородието“ Институтът по земеделие – Кюстендил представи изложба с над 50 сорта ябълки, 15 сорта грозде и 10 вида зеленчукови култури, нетрадиционни за региона. Заместник-министърът приветства жителите и гостите на Кюстендил и пожела на изложителите да продължават да представят богатото сортово разнообразие, което е гордост за региона.
