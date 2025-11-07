Започва изплащането на пенсиите
©
Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 17 ноември.
Още от категорията
/
Станислав Попдончев, БСК: Увеличението на данък дивидент много ще увреди интересите на българските предприятия
06.11
ДСБ искат изслушване на министър Кирилов заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
06.11
Йордан Цонев, ДПС: 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
21:53 / 06.11.2025
Проф. Антоанета Христова: Изложихме се и пред чужденците, и пред ...
19:53 / 06.11.2025
Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност по телефона
19:29 / 06.11.2025
Неприятно време ни очаква в петък
18:49 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.