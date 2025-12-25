Започва кампания за обучение на пилоти за спешната въздушна помощ
©
Кампанията е под надслов "Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!“, информира bTV.
Кандидатите трябва да са на възраст между 19–35 г., в отлично физическо и психическо здраве. Изисква се владеене на английски език. На одобрените кандидати се предлага международно сертифицирано обучение, без лични финансови разходи, възможност за кариерно развитие и др.
Преди дни беше тестван във въздуха петият български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ . Първият пристигна в България в началото на 2024 година.
Още от категорията
/
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
24.12
Д-р Благомир Здравков: Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и през следващата година
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Без аптеки на 1 януари 2026 г. заради еврото
19:52 / 24.12.2025
Защо масата на Бъдни вечер не се вдига
19:51 / 24.12.2025
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме н...
18:37 / 24.12.2025
Молитва за Бъдни вечер
17:40 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.