Започва описване на щетите в "Елените", няма хора в опасност
На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.
Няма хора в опасност.
Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението ще останат на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката.
По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.
