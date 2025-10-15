Сподели close
Започна панаирът на книгата във Франкфурт.  Темите на тазгодишното издание са свързаност и диалог във време на глобални конфликти. 

В изложението ще участват над 1000 автори от 92 държави.

За поредна година страната ни също ще участва в най-голямото книжно изложение в света. Българският щанд ще бъде открит довечера. Той ще се менажира от Асоциация "Българска книга".

Очаква се да се включат Николай Терзийски, Русана Бърдарска и Радослав Бимбалов.