Започва панаирът на книгата във Франкфурт, България открива своя щанд до часове
В изложението ще участват над 1000 автори от 92 държави.
За поредна година страната ни също ще участва в най-голямото книжно изложение в света. Българският щанд ще бъде открит довечера. Той ще се менажира от Асоциация "Българска книга".
Очаква се да се включат Николай Терзийски, Русана Бърдарска и Радослав Бимбалов.
