Започва процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България
©
Процедурата по избора в България протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора с председател заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. (29 юли 2026 г.).
Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (EPPO) номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж според изискванията на чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език – работния език на Европейската прокуратура (EPPO). Претендентите трябва да представят документи за владеене на езика минимум на ниво B2.
Всички съобщения във връзка с процедурата се обявяват на интернет-страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет. Подробности ще откриете в специалната секция на страницата на МП - bit.ly/3X987NP
Още от категорията
/
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
18:24
Мария Илиева-Йорданова е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
16:37
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
15:54
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
13:22
Д-р Иван Кокалов предрече: Създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването
11:13
АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
10:19
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.