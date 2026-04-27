Важни моменти за българската политика предстоят през тази седмица.
Очаква се "Държавен вестник" да обнародва имената на новите 240.
Президентът Илияна Йотова ще издаде указ за старт на 52-ото Народно събрание. Първото заседание е планирано за четвъртък. Ще последва избор на председател и негови заместници, а партиите ще оформят парламентарните си групи, информира ФОКУС.
Ще последват консултациите с държавния глава за съставяне на правителство, а веднага след това предстои и връчване на първия мандат. Той ще бъде получен от партията победител на изборите, а именно "Прогресивна България".
