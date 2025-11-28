Започва връчването на глоби за средна скорост
©
Двете системи са синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на административно-наказателната отговорност.
"Откакто тол камерите засичат средна скорост от 7 септември, се забелязва подобряване на отношението на водачите". Това каза главен инспектор от отдел "Пътна полиция“ Лъчезар Близнаков.
Според него, след като водачите започнат да получават и своите глоби, ефектът ще е още по-голям.
"Около 50 000 са получените файлове от Националното тол управление за установени такива нарушения. Много внимателно и прецизно ще се преглеждат тези файлове, за да се избегнат грешки", каза Близнаков.
От Националното тол управление обявиха, че до края на 2026 година целта е броят на отсечките за засичане на средна скорост да бъде 100.
Още по темата
/
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
24.09
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
23.09
Още от категорията
/
България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС
11:00
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
10:13
Лекар: От студентските ми години в операционни и кафенета около болници се влиза с едни и същи чехли, маските се носят под носа, а в отделенията цари съмнителна хигиена
27.11
Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.