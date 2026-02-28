Атанас Запрянов по време не брифинг след свикания Съвет за сигурност, предаде репортер на ФОКУС.
Относно военните самолети на САЩ, които са на летище "Васил Левски", той увери, че те са с учебна цел и не е подавано искане за промяна на статута им. "От гледна точка на противоракетната отбрана мерките се взимат в рамките на НАТО. Ние не променяме статута, но това не означава, че няма противоракетно и противовъздушно прикритие на нашата страна", допълни той.
Запрянов: Не е подавано искане за промяна на статута на самолетите на летище "Васил Левски"
