Запрянов: Ще поискаме усилване на охраната на въздушното си пространство
Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарната комисия.
Към министър Запрянов съпредседателят на ,,Да, България'' и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отправи въпроса с какво ще се включи България в т.нар. "стена от дронове" и по-конкретно с какво може в момента да се включи страната ни. От своя страна министърът на отбраната отговори, че участват в обсъждането на концепцията за създаването на тази стена от дронове.
"Стената от дронове" ще бъде система от системи. Концепцията не е разработена и все още говорим само за политическо намерение. Ние разглеждаме създаването на тази система от системи с грантови финансови средства от ЕС", уточни Запрянов и обясни:
"Това, което ние сега правим е, наличните ни сили и средства, които имаме, да бъдат засилени. Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление", каза министър Запрянов в средата на септември, след като дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, а преди това Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.
По отношение на въпроса кога е открит течът на гориво в самолета F-16, Запрянов заяви, че "още при прелитането на F-16 имаше такава симптоматика".
"Няколко месеца загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система", каза той
По думите му разходите ще поеме "Lockheed Martin" ("Локхийд Мартин"), тъй като са в гаранция.
По отношение на дроновете няма стандартизиран процес, включително и на ниво НАТО.
"Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. Dronе wall ще бъде система от системи. Няма страна, която да може да покрие всички обекти за борба срещу дроновете. Това е голямо предизвикателства –създаването на антидрон системи. Концепцията още не е разработена. Ако изграждаме антидрон стена, би следвало всички съюзници да бъдат включени, затова говорим още за политическо намерение", каза още Запрянов.
