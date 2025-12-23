Запрянов и Крозето подписаха споразумение за изграждане на съвместни съоръжения на територията на "Кабиле"
Срещата се проведе в 22-ра авиобаза в Безмер в рамките на работното посещение на министър Гиудо Крозето в нашата страна. Министър Запрянов е оторизиран да подпише споразумението от Министерския съвет на Република България.
Министрите на отбраната на България и Италия обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, което се характеризира с интензивност, последователност и взаимна ангажираност към изпълнение на мерките на НАТО за възпиране и отбрана. "Високо ценим активното участие на Италия в Многонационалната бойна група на НАТО в България и възможността да работим заедно в интерес на сигурността на страните-членки на Алианса като допринасяме за колективната отбрана“, посочи министър Запрянов.
Двамата министри отбелязаха, че с подписаното Споразумение се поставя началото на изграждането на съвместни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле“. Предстои да бъдат разработени допълнителни технически договорености и анекси с цел неговото пълно прилагане.
В програмата на визитата на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето в нашата страна се предвижда среща с италианските военнослужещи от Многонационалната бойна група на НАТО в България на учебен полигон "Ново село“.
