Запушеният нос е едно от най-честите оплаквания при настинки, вирусни инфекции, алергии и синузит, но може да се появи и при сух въздух, рязка промяна в температурите или излагане на дразнещи вещества. Причината за усещането за "запушване“ не е само наличието на секрет, а най-вече отокът на носната лигавица. Когато кръвоносните съдове в лигавицата се разширят, пространството за преминаване на въздуха се стеснява и дишането става затруднено. Домашните методи за облекчаване целят именно да намалят този оток, да втечнят секрета и да подпомогнат естественото почистване на носните проходи.Един от най-ефективните и научно подкрепени домашни методи за облекчаване на запушен нос са промивките с физиологичен или морски разтвор. Те помагат за механичното отстраняване на секрети, алергени и микроорганизми от носната лигавица. Освен това овлажняват тъканите и подпомагат нормалната функция на ресничките, които имат ключова роля в защитата на дихателните пътища. Промивките могат да се правят с готови спрейове, каничка или спринцовка без игла, като е важно разтворът да бъде със стайна температура и с подходяща концентрация, за да не дразни лигавицата.Парните инхалации са традиционен домашен метод, който много хора намират за облекчаващ. Топлата пара спомага за втечняване на гъстите носни секрети и улеснява тяхното отделяне. Освен това влагата успокоява сухата и раздразнена лигавица. Инхалациите могат да се правят само с гореща вода или с добавяне на билки като лайка и мащерка, които имат лек противовъзпалителен ефект. Важно е да се подчертае, че парата не лекува причината за запушването, но може временно да подобри комфорта и дишането, особено при настинка.Сухият въздух, особено през зимните месеци, често влошава запушването на носа. Лигавицата изсъхва, става по-уязвима и произвежда по-гъст секрет. Използването на овлажнител за въздух или поставянето на съд с вода близо до източник на топлина може значително да подобри качеството на въздуха в помещението. Оптималната влажност подпомага естествените защитни механизми на носа и улеснява дишането, особено през нощта.Поставянето на топъл компрес върху областта на носа и синусите е прост, но често ефективен начин за облекчаване на напрежението и дискомфорта. Топлината подобрява локалното кръвообращение и може да намали усещането за натиск, което често съпътства запушения нос. Макар този метод да не отпушва директно носните проходи, той допринася за общото усещане за облекчение, особено при синусово напрежение.Добрият прием на течности е ключов фактор при запушен нос. Когато организмът е добре хидратиран, носният секрет остава по-рядък и се отделя по-лесно. Топлите напитки като чайове и бульони имат допълнителен успокояващ ефект, като създават усещане за отпушване и комфорт. Хидратацията подпомага и общото възстановяване на организма при инфекциозни състояния.Положението на тялото по време на сън също влияе върху запушването на носа. Когато главата е леко повдигната, се намалява притокът на кръв към носната лигавица и се ограничава отокът. Това може да доведе до по-спокойно дишане и по-добър сън. Използването на допълнителна възглавница често е достатъчно, за да се усети разлика.Домашните методи могат значително да облекчат симптомите на запушен нос, но те не заместват медицинското лечение при сериозни или продължителни оплаквания, пише Puls.bg. Най-ефективни се считат промивките с физиологичен разтвор, добрата хидратация и поддържането на подходяща влажност на въздуха. Ако запушването продължава повече от няколко дни, съпроводено е с висока температура, силна болка или гъст жълто-зелен секрет, е важно да се потърси лекарска помощ. Така домашните мерки могат да бъдат разумно съчетани с професионална оценка и лечение, когато това е необходимо.