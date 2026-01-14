Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата).Предложените изменения са по повод въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. В тази връзка, всички размери на таксите се преизчисляват технически от лева в евро, като се спазват правилата за закръгляване, определени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. С предложените изменения се цели постигане на яснота и правна сигурност за лицензиантите и заинтересованите страни относно размера на дължимите такси след въвеждането на еврото. Промените не водят до въздействие върху държавния бюджет или промяна на финансовата тежест.Също така, с постановлението Тарифата се привежда в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.Правителството прие също така Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Тарифата).Измененията и допълненията са по повод въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г., както и оптимизиране на процеса по заплащане на такса "В и К регулиране“ от ВиК операторите. В тази връзка, всички размери на таксите се преизчисляват технически от лева в евро, като се спазват правилата за закръгляване, определени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Промените не водят до въздействие върху държавния бюджет или промяна на финансовата тежест.Също така, предложените изменения и допълнения уреждат заплащането на таксите от ВиК операторите при настъпила промяна в границите на обособените територии по смисъла на Закона за водите.